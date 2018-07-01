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Лунін прокоментував свій перехід в Реал

22:36 44 Читать на русском
Лунін прокоментував свій перехід в Реал
Андрій Лунін / Marca

Український голкіпер Реала Андрій Лунін не приховує свого щастя від переходу в королівський клуб.

Андрій Лунін у своєму Інстаграм заявив, що його мрія стала реальністю. Нагадаємо, екс-голкіпер Зорі офіційно приєднався до мадридського Реала. Німецький портал Transfermarkt оцінює трансфер у 8,5 мільйонів євро.

"Моя мрія стала реальністю. Дякую за Вашу довіру", – написав Лунін.

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Раніше повідомлялось, що голкіпер збірної України відправиться з королівським клубом на збір у США, де команда візьме участь у Міжнародному кубку чемпіонів, а після цього головний тренер Хулен Лопетегі визначиться з майбутнім футболіста.

Теги
ЧС 2018 Реал Мадрид Реал Мадрид Андрій Лунін Андрій Лунін
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