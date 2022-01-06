Як відомо, напередодні Реал в 1/16 фіналу Кубка Іспанії у напруженому матчі не без проблем здолав третьоліговий Алькояно (3:1) і пробився у наступну стадію турніру.

Анчелотті оцінив гру Луніна в матчі Кубка Іспанії – українець має шанс помінятися місцями з Куртуа

У рамці воріт мадридців вперше у сезоні дебютував український кіпер Андрій Лунін. Це був перший офіційний матч 22-річного футболіста за Реал з січня 2021 року.

"Чудова командна робота і йдемо далі", – написав Лунін на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

Нагадаємо, підопічні Карло Анчелотті вийшли вперед незадовго до перерви, однак пропустили в середині другого тайму. У повітрі запахло сенсацією, однак завдяки фортуні та автоголу, Реал зумів врятуватися від ганьби.

Лунін помстився Алькояно в другому матчі за Реал – Мадрид завдяки українцю та удачі пройшов далі в Кубку Іспанії