Лунін прокоментував свій дебют за Реал в сезоні у Кубку Іспанії
Український легіонер "вершкових" Андрій Лунін коротко резюмував підсумок матчу в Копа дель Рей.
Як відомо, напередодні Реал в 1/16 фіналу Кубка Іспанії у напруженому матчі не без проблем здолав третьоліговий Алькояно (3:1) і пробився у наступну стадію турніру.
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У рамці воріт мадридців вперше у сезоні дебютував український кіпер Андрій Лунін. Це був перший офіційний матч 22-річного футболіста за Реал з січня 2021 року.
"Чудова командна робота і йдемо далі", – написав Лунін на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.
Нагадаємо, підопічні Карло Анчелотті вийшли вперед незадовго до перерви, однак пропустили в середині другого тайму. У повітрі запахло сенсацією, однак завдяки фортуні та автоголу, Реал зумів врятуватися від ганьби.
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