Український голкіпер Андрій Лунін не впадає у розпач після втрати очок з Райо Вальєкано (1:1) у черговому турі Прімери.

Напередодні Реал в рамках 25-го туру Ла Ліги на виїзді розійшовся миром з Райо Вальєкано. "Вершкові" вийшли вперед вже на перших хвилинах, але в середині тайму привезли у свої ворота пенальті. Український голкіпер Андрій Лунін, який вийшов в основі, був безсилий у протистоянні з Де Томасом.

Нічия на користь Довбика та Циганкова у відеоогляді матчу Райо Вальєкано – Реал – 1:1

"Продовжуємо працювати з командою! Дякую за підтримку", – написав Лунін на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

Нагадаємо, Реал продовжує лідирувати у турнірній таблиці Прімери, однак вже сьогодні Жирона, у разі успіху з Атлетіком, може наблизитись до "вершкових" на відстань трьох очок.

До слова, Лунін у поточному сезоні провів за мадридців 18 матчів у всіх турнірах, в яких пропустив 14 голів (ще у 8 поєдинках відстояв "на нуль").

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