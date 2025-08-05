4 серпня біля бази мадридського Реала Андрій Лунін зупинився перед вболівальниками, щоб роздати автографи. Під час цього представникам ЗМІ вдалося запитати українця щодо його майбутнього в клубі.

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"Я завжди задоволений у Реалі, звичайно, що я хочу залишитися тут", – сказав Лунін на відео, яке опублікували в El Chiringuito TV.

Додамо, що більшість гравців Реала проігнорували фанатів, які чекали на своїх кумирів на виїзді з бази у Вальдебебасі. Окрім Луніна, зупинилися також Рауль Асенсіо, Дін Хьойсен та Гонсало Гарсія.

Lunin confirma que se quiere quedar en el Real Madrid.



@marcosdlarocha pic.twitter.com/kw0FXwTsBO — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 4, 2025

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