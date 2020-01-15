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Лунін приступив до тренувань з Ов’єдо

15 січня 14:01 841 Читать на русском
Лунін приступив до тренувань з Ов’єдо
Андрій Лунін / Твіттер ФК Ов’єдо

Воротар збірної України Андрій Лунін вперше випробував газон свого нового клубу.

Український голкіпер Андрій Лунін вже розпочав тренування зі своєю новою командою, повідомляє офіційна сторінка Ов’єдо у соціальній мережі Твіттер.

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Нагадаємо, сьогодні астурійський клуб оголосив про трансфер 20-річного футболіста – Андрій виступатиме за "синіх" до 30 червня 2020 року. Очікується, що українець зможе дебютувати за свою нову команду вже завтра у матчі проти Альмерії, яка, до слова, також претендувала на нашого кіпера.

Зазначимо, що права на гравця збірної України належать мадридському Реалу. В першій частині сезону Лунін захищав кольори Вальядоліда, за який зіграв лише 2 матчі у Кубку Іспанії.

Ов'єдо наразі посідає 17 місце у турнірній таблиці Сегунди.

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Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Відеоновини Ов'єдо Ов'єдо Андрій Лунін Андрій Лунін Українці за кордоном Легіонерський хліб
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