Лунін приступив до тренувань з Ов’єдо

Воротар збірної України Андрій Лунін вперше випробував газон свого нового клубу.

Український голкіпер Андрій Лунін вже розпочав тренування зі своєю новою командою, повідомляє офіційна сторінка Ов’єдо у соціальній мережі Твіттер.

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Нагадаємо, сьогодні астурійський клуб оголосив про трансфер 20-річного футболіста – Андрій виступатиме за "синіх" до 30 червня 2020 року. Очікується, що українець зможе дебютувати за свою нову команду вже завтра у матчі проти Альмерії, яка, до слова, також претендувала на нашого кіпера.

Зазначимо, що права на гравця збірної України належать мадридському Реалу. В першій частині сезону Лунін захищав кольори Вальядоліда, за який зіграв лише 2 матчі у Кубку Іспанії.

Ов'єдо наразі посідає 17 місце у турнірній таблиці Сегунди.

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