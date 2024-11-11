Український голкіпер Реала Андрій Лунін досяг унікального досягнення, ставши першим воротарем команди на 21-му столі, яким вдалося оформити асист. 25-річний українець виконав головний пас через усе поле на бразильського нападника Вінісіуса Жуніора, який забив хет-трик у матчі проти Осасуні (4:0). Вражає й відсоток точних пасів Луніна – 93%, з двома неточними лонгболами.

Після матчу в Інстаграмі Андрій поділився, що його дружина Анастасія не змогла бути на трибунах Сантьяго Бернабеу через проблеми зі здоров'ям. Через це українець також відмовився від поїздки до розташування збірної України.