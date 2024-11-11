Лунін принизив Мбаппе і відправив на пенсію відомого захисника – асистом українця захоплюються навіть в Каталонії
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Український голкіпер Реала Андрій Лунін досяг унікального досягнення, ставши першим воротарем команди на 21-му столі, яким вдалося оформити асист. 25-річний українець виконав головний пас через усе поле на бразильського нападника Вінісіуса Жуніора, який забив хет-трик у матчі проти Осасуні (4:0). Вражає й відсоток точних пасів Луніна – 93%, з двома неточними лонгболами.
Після матчу в Інстаграмі Андрій поділився, що його дружина Анастасія не змогла бути на трибунах Сантьяго Бернабеу через проблеми зі здоров'ям. Через це українець також відмовився від поїздки до розташування збірної України.
У грі проти Осасуни Карло Анчелотті не міг розраховувати на кількох гравців: Едер Мілітао через розрив хрестоподібних зв’язків вибув на три тижні, а Лукас Васкес також отримав травму. Відтак, "вершковим" досить активно діяти на зимовому трансферному ринку, щоб посилити захист. Одним із можливих варіантів є центральний захисник саудівського Аль-Насра Емерік Ляпорт, для якого клуб вимагає близько 30 євро. Детальніше про все це та інше дивіться на YouTube-каналі "Футбол 24".