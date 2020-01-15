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Лунін прибув в Ов'єдо – українець сподівається зіграти за нову команду вже завтра

15 січня 11:33 1293 Читать на русском
Лунін прибув в Ов'єдо – українець сподівається зіграти за нову команду вже завтра
Андрій Лунін / Getty Images

Український голкіпер Андрій Лунін сьогодні може стати гравцем Ов'єдо.

20-річний футболіст ще вчора зранку тренувався у загальній групі Вальядоліда, а пізно ввечері прибув в Ов'єдо, інформує El Desmarque. Про перехід Луніна атсурійський клуб планує оголосити сьогодні.

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Ов'єдо практично завершив перехід нападника Хоселу в Тенеріфе. Продаж 28-річного іспанця необхідний "синім" для того, щоб мати можливість підписувати нових гравців.

"Це прекрасна можливість, я щасливий. Я зроблю все, щоб зіграти проти Альмерії у четвер", – прокоментував Лунін свій перехід.

До слова, завтра Ов'єдо зіграє виїзний матч проти Альмерії у 23 турі Сегунди. Наразі команда з Астурії посідає 17 місце у турнірній таблиці другого за рангом дивізіону чемпіонату Іспанії.

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Трансфери Іспанія Трансфери Чемпіонату Іспанії Ов'єдо Ов'єдо Андрій Лунін Андрій Лунін Українці за кордоном Сегунда Вальядолід Вальядолід
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