Лунін прибув в Ов'єдо – українець сподівається зіграти за нову команду вже завтра

Український голкіпер Андрій Лунін сьогодні може стати гравцем Ов'єдо.

20-річний футболіст ще вчора зранку тренувався у загальній групі Вальядоліда, а пізно ввечері прибув в Ов'єдо, інформує El Desmarque. Про перехід Луніна атсурійський клуб планує оголосити сьогодні.

Лунін став ближчим до Ов'єдо – на українця розраховують вже у наступному матчі

Ов'єдо практично завершив перехід нападника Хоселу в Тенеріфе. Продаж 28-річного іспанця необхідний "синім" для того, щоб мати можливість підписувати нових гравців.

"Це прекрасна можливість, я щасливий. Я зроблю все, щоб зіграти проти Альмерії у четвер", – прокоментував Лунін свій перехід.

До слова, завтра Ов'єдо зіграє виїзний матч проти Альмерії у 23 турі Сегунди. Наразі команда з Астурії посідає 17 місце у турнірній таблиці другого за рангом дивізіону чемпіонату Іспанії.

"Новий Каріус" і "Рятівник Роналдо": Лунін як герой Кубка Іспанії перед черговим трансфером – реакція преси та фанів