toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
ДИНАМО - БРЮГГЕ ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЛІВЕРПУЛЬ - ЧЕЛСІ

Лунін прибув у Вальядолід для завершення трансферу

13 серпня 23:00 1165 Читать на русском
Лунін прибув у Вальядолід для завершення трансферу
Андрій Лунін / фото із соцмереж

Голкіпер Реала та збірної України Андрій Лунін проведе сезон 2019/20 у складі Вальядоліда.

Клуб іспанської Ла Ліги Вальядолід, який належить легендарному бразильцеві Роналдо, хоче підсилити воротарську позицію перед початком сезону, орендувавши голкіпера Реала Андрія Луніна.

Голкіпер Вальядоліда оцінив можливу конкуренцію з Луніним

Українець уже прибув у розташування команди для завершення переходу, про що інформує Marca, опублікувавши відповідне фото.

Зазначається, що у Луніна будуть великі шанси стати основним голкіпером Вальядоліда. Це дуже тішить Реал, адже у минулому сезоні українець практично не грав у складі Леганеса, провівши лише 5 матчів у Прімері.

До слова, Вальядолід у сезоні 2018/19 фінішував на 16-й позиції Прімери.

Лунін отримав серйозний варіант продовження кар'єри на фоні перемовин Реала з ПСЖ та інтересу Мілана

blog_ava
Луческу однозначно відповів про можливість очолити Динамо
13 серпня
6654
Теги
Головне Андрій Лунін Андрій Лунін Українці за кордоном Реал Мадрид Реал Мадрид Вальядолід Вальядолід Іспанія
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
21
год
:
50
хв
Ліверпуль
22:00
Челсі
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук