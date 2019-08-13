Лунін прибув у Вальядолід для завершення трансферу

Голкіпер Реала та збірної України Андрій Лунін проведе сезон 2019/20 у складі Вальядоліда.

Клуб іспанської Ла Ліги Вальядолід, який належить легендарному бразильцеві Роналдо, хоче підсилити воротарську позицію перед початком сезону, орендувавши голкіпера Реала Андрія Луніна.

Голкіпер Вальядоліда оцінив можливу конкуренцію з Луніним

Українець уже прибув у розташування команди для завершення переходу, про що інформує Marca, опублікувавши відповідне фото.

Зазначається, що у Луніна будуть великі шанси стати основним голкіпером Вальядоліда. Це дуже тішить Реал, адже у минулому сезоні українець практично не грав у складі Леганеса, провівши лише 5 матчів у Прімері.

До слова, Вальядолід у сезоні 2018/19 фінішував на 16-й позиції Прімери.

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