Голкіпер Реала Андрій Лунін розповів, чому його перехід в Леганес на правах оренди не допоміг адаптуватись у іспанському чемпіонаті.

"Помилка була в тому, що пішов у Леганес. Спочатку треба було йти в умовний Ов'єдо. Сегунда і Чемпіоншип – найкращі першолігові змагання в світі.

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Це було б більш розумно і правильно як в плані адаптації до країни, так і в плані більших можливостей грати. Там, думаю, було б трохи більше довіри", – пояснив Лунін в інтерв'ю BurBuzz.

Нагадаємо, Лунін перебрався до Реала із Зорі влітку 2018 року та тричі вирушав в оренду в Іспанії – до Вальядоліда, Леганеса та Ов'єдо. Втім, отримати регулярну ігрову практику вдалось лише в останньому. У складі Леганеса українець зіграв у 7 матчах, пропустивши 7 голів та тричі втримавши свої ворота "сухими".

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