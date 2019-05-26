Лунін повертається в Реал – українець попрощався з гравцями Леганеса

Голкіпер Леганеса Андрій Лунін розповів партнерам про свої плани на літо.

Українець не буде виступати за Леганес у наступному сезоні, інформує AS.

Тренер воротарів Шахтаря вважає поведінку Луніна на полі ненормальною

Лунін розповів своїм теперішнім партнерам, що покине команду. "Я повертаюсь у Реал", – заявив молодий воротар у роздягальні Леганеса за кілька турів до закінчення Ла Ліги.

"Пепінерос" хотіли б продовжити орендну угоду українця, але Реал навідріз відмовився від такого розвитку подій. Мадридцям не сподобалось, що їхній гравець не отримав достатньої кількості ігрової практики, тому вони хочуть повернути його у свій склад.

У сезоні 2018/19 Лунін провів 5 матчів за Леганес у Ла Лізі.

Новобранці Переса, або Як президент Реала вибирав Луніна та ще 72-х гравців