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Лунін повертається в Реал – українець попрощався з гравцями Леганеса

11:16 558 Читать на русском
Лунін повертається в Реал – українець попрощався з гравцями Леганеса
Андрій Лунін / Reuters

Голкіпер Леганеса Андрій Лунін розповів партнерам про свої плани на літо.

Українець не буде виступати за Леганес у наступному сезоні, інформує AS.

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Лунін розповів своїм теперішнім партнерам, що покине команду. "Я повертаюсь у Реал", – заявив молодий воротар у роздягальні Леганеса за кілька турів до закінчення Ла Ліги.

"Пепінерос" хотіли б продовжити орендну угоду українця, але Реал навідріз відмовився від такого розвитку подій. Мадридцям не сподобалось, що їхній гравець не отримав достатньої кількості ігрової практики, тому вони хочуть повернути його у свій склад.

У сезоні 2018/19 Лунін провів 5 матчів за Леганес у Ла Лізі.

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