Лунін повернувся у стартовий склад: онлайн-трансляція матчу Реал Мадрид – Вільяреал
20:14 - Читать на русском
Мадридський Реал в рамках 17-го туру іспанської Прімери 2023/24 приймає Вільяреал. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".
Матч 17-го туру Ла Ліги 2023/24 між мадридським Реалом і Вільяреалом стартує о 22:00 за київським часом. Трансляція доступна на MEGOGO. Андрій Лунін розпочне поєдинок у стартовому складі. Українець таки виграв конкуренцію в Кепи, який захищав ворота Реала в останньому матчі Ліги чемпіонів проти Уніона.
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Стартові склади
Реал Мадрид:
Вільяреал:
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