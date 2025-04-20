Мадридський Реал у рамках 33-го туру Ла Ліги 2024/25 приймає Атлетік. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Матч 33-го туру Ла Ліги 2024/25 між мадридським Реалом і Атлетіком розпочнеться о 22:00 за київським часом. Телетрансляція доступна на MEGOGO. Андрій Лунін повернувся до заявки після трьох матчів поза її межами – українець заліковував пошкодження, яке отримав 1 квітня в матчі-відповіді півфіналу Кубку Короля проти Сосьєдада (4:4).

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Втім, українець не повернувся до основного складу. Ворота "вершкових" у поєдинку з "левами" захищатиме Тібо Куртуа. Кіліан Мбаппе пропускає зустріч через дискваліфікацію. Ернесто Вальверде, своєю чергою, притримав більшу частину лідерів у запасі – вочевидь, через нещодавній матч Ліги Європи.

Стартові склади

Реал Мадрид: Куртуа – Вальверде, Асенсіо, Рюдігер, Камавінга – Себальйос, Чуамені, Модріч – Беллінгем – Родріго, Вінісіус Жуніор

Запасні: Лунін, Гонсалес, Алаба, Вальєхо,Гарсія, Васкес, Гюлер, Діас, Ендрік

Атлетік: Сімон – Горосабель, Паредес, Нуньєс, Бойро – Прадос, Весга – Джало, Гомес, Беренгер – Гурусета

Запасні: Агірресабала, Берчіче, Де Маркос, Лекуе, Вівіан, Альварес, Руїс де Галларета, Руїс, Сансет, Хаурегісар, Каналес, Іньякі Вільямс, Саннаді

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