Андрій Лунін знову працює разом із партнерами на тренуванні Реала, про що повідомили у клубі, опублікувавши відео з заняття, де присутній і український голкіпер.

Український воротар пропустив вересневі матчі збірної у відборі до ЧС-2026 проти Франції та Азербайджану через проблеми зі спиною.

Нагадаємо, 26-річний голкіпер відчув дискомфорт у попереку ще перед грою третього туру Ла Ліги з Мальоркою, яка відбулася 30 серпня. У новому сезоні Лунін ще не з’являвся на полі в офіційних поєдинках за мадридську команду.

До слова, найближчий матч Реал зіграє проти Реал Сосьєдада у суботу, 13 вересня. Стартовий свисток пролунає о 17:15 за київським часом.

