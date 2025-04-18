Лунін повернувся до загальної групи напередодні Класіко, – журналіст
Голкіпер Реала Андрій Лунін завершує відновлення від травми, через яку пропустив уже три поєдинки поспіль.
Лунін сьогодні тренувався у загальній групі, повідомляє журналіст Мельчор Руїс у твіттері. Раніше повідомлялось, що українцю для відновлення від травми камболовидного м'язу знадобиться близько 4 тижнів.
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За його інформацією, продовжує відновлюватись Ферлан Менді, який розраховує зіграти у фіналі Кубка Іспанії проти Барселони (26 квітня).
Нагадаємо, у нинішньому сезоні Лунін провів 12 матчів за Реал, пропустив 19 голів, у чотирьох поєдинках зіграв "на нуль". Контракт українця з "вершковими" розрахований до 2030 року. Портал Transfermarkt оцінює його вартість у 20 мільйонів євро.
Варто додати, що матчі між Реалом, Барселоною та Атлетіком вважаються Класіко в Іспанії. Ці три команди ніколи не вилітали з елітного дивізіону.
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