Голкіпер Реала Андрій Лунін завершує відновлення від травми, через яку пропустив уже три поєдинки поспіль.

Лунін сьогодні тренувався у загальній групі, повідомляє журналіст Мельчор Руїс у твіттері. Раніше повідомлялось, що українцю для відновлення від травми камболовидного м'язу знадобиться близько 4 тижнів.

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За його інформацією, продовжує відновлюватись Ферлан Менді, який розраховує зіграти у фіналі Кубка Іспанії проти Барселони (26 квітня).

Нагадаємо, у нинішньому сезоні Лунін провів 12 матчів за Реал, пропустив 19 голів, у чотирьох поєдинках зіграв "на нуль". Контракт українця з "вершковими" розрахований до 2030 року. Портал Transfermarkt оцінює його вартість у 20 мільйонів євро.

Варто додати, що матчі між Реалом, Барселоною та Атлетіком вважаються Класіко в Іспанії. Ці три команди ніколи не вилітали з елітного дивізіону.

Hoy @AndreyLunin13 ha empezado a trabajar con el Grupo@ferland_mendy sigue con su recuperación esperando poder llegar a la Finalista de la Copa del Rey — Melchor Ruiz (@MelchorRuizCope) April 18, 2025

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