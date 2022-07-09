Голкіпер мадридців Андрій Лунін знову спробує поборотись за місце в основному складі з Тібо Куртуа.

Напередодні "бланкос" відновили тренувальний процес після тривалої відпустки. Деякі гравці пройшли медогляд і розпочали заняття під керівництвом Карло Анчелотті.

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Серед них був присутній і Андрій Лунін. Українець вже навіть встиг поділитись цією новиною з підписниками в Instagram. "Повернувся до роботи", – написав 23-річний голкіпер.

Зауважимо, наразі мадридці готуються до турне по США, де заплановані товариські поєдинки з Барселоною, мексиканською Амерікою та Ювентусом 23, 26 і 30 липня відповідно.

10 серпня Реал розіграє Суперкубок УЄФА з Айнтрахтом, а кількома днями пізніше розпочнеться новий сезон Ла Ліги.

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