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Лунін потрапив у заявку Вальядоліда на матч Кубка Іспанії

19:41 333 Читать на русском
Лунін потрапив у заявку Вальядоліда на матч Кубка Іспанії
Андрій Лунін / фото з відкритих джерел

Український голкіпер потрапив до списку гравців, які вирушили на матч 1/32 фіналу Кубка Іспанії.

Завтра Вальядолід зіграє виїзний матч 1/32 фіналу Кубка Іспанії проти Марбельї. Попри чутки про можливий відхід із клубу, Лунін потрапив у завку "пусели" на матч, інформує твіттер Вальядоліда.

Лунін покине Вальядолід – клуб знайшов заміну голкіперу збірної України, на якого претендують в Іспанії

Нагадаємо, що в матчі попереднього раунду Кубка Іспанії Лунін дебютував за Вальядолід – він відіграв на нуль проти Толоси.

Раніше іспанські ЗМІ повідомляли, що воротар збірної України продовжить кар'єру в Сегунді. Наразі на нього претендують два клуби другого іспанського дивізіону – Альмерія (2 місце) та Ов'єдо (17 позиція).

Лунін знайшов собі новий клуб, але його трансфер цинічно блокують: "Це найкращий запасний воротар світу"

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Теги
Вальядолід Вальядолід Іспанія Кубок Іспанії Андрій Лунін Андрій Лунін Українці за кордоном
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