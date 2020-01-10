Лунін потрапив у заявку Вальядоліда на матч Кубка Іспанії

Український голкіпер потрапив до списку гравців, які вирушили на матч 1/32 фіналу Кубка Іспанії.

Завтра Вальядолід зіграє виїзний матч 1/32 фіналу Кубка Іспанії проти Марбельї. Попри чутки про можливий відхід із клубу, Лунін потрапив у завку "пусели" на матч, інформує твіттер Вальядоліда.

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Нагадаємо, що в матчі попереднього раунду Кубка Іспанії Лунін дебютував за Вальядолід – він відіграв на нуль проти Толоси.

Раніше іспанські ЗМІ повідомляли, що воротар збірної України продовжить кар'єру в Сегунді. Наразі на нього претендують два клуби другого іспанського дивізіону – Альмерія (2 місце) та Ов'єдо (17 позиція).

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