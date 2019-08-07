Лунін потрапив у заявку Реала на матч проти Зальцбурга – Бейл, Хамес і Модріч не летять з командою

Український голкіпер Андрій Лунін відправився з Реалом в Австрію на товариську гру.

Мадридський Реал оголосив заявку з 20 футболістів, які готуються до спарингу із Зальцбургом – гра відбудеться сьогодні о 20:00 в Австрії. Туди потрапив Андрій Лунін – він у трійці голкіперів разом з Кейором Навасом і Тібо Куртуа. Бельгієць залікував своє пошкодження.

Зінедін Зідан не взяв з собою Хамеса та Маріано, на яких він не розраховує, та Гарета Бейла, чиє майбутнє досі під питанням. Молоді зірки Кубо та Родріго також не полетіли в Австрію – вони працюватимуть у Кастільї під керівництвом Рауля.

Модріч, Менді та Асенсіо залишилися в Мадриді. Чинний володар "Золотого м'яча" отримав перевантаження на тренуваннях, француз продовжує відновлення, а Асенсіо через важку травму готується до операції.

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