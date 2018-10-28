Лунін потрапив у заявку Леганеса на матч проти Леванте

Голкіпер Леганеса Андрій Лунін включений до списку гравців на поєдинок 10 туру Ла Ліги проти Леванте.

Наставник Леганеса Маурісіо Пеллегріно назвав 19 футболістів, які можуть вийти на поле у поєдинку 10 туру чемпіонату Іспанії проти Леванте, повідомляє офіційний твіттер клубу.

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До списку потрапив і український голкіпер Андрій Лунін, який, втім, не має багато шансів вийти на поле у сьогоднішньому матчі. Раніше тренер заявляв, що основним воротарем команди є Іван Куельяр, а Лунін може отримати свій шанс у Кубку Іспанії.

Нагадаємо, після переходу в Леганес на правах оренди з Реала Лунін ще не зіграв жодної хвилини.

Матч Леванте – Леганес розпочнеться о 19:30. Після 9 турів Леганес перебуває у зоні вильоту (18 позиція, 8 очок). Леванте на 8 місці (13 очок).