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Лунін потрапив у заявку Леганеса на матч проти Леванте

27 жовтня 14:20 353 Читать на русском
Лунін потрапив у заявку Леганеса на матч проти Леванте
Андрій Лунін / фото: ФК Леганес

Голкіпер Леганеса Андрій Лунін включений до списку гравців на поєдинок 10 туру Ла Ліги проти Леванте.

Наставник Леганеса Маурісіо Пеллегріно назвав 19 футболістів, які можуть вийти на поле у поєдинку 10 туру чемпіонату Іспанії проти Леванте, повідомляє офіційний твіттер клубу.

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До списку потрапив і український голкіпер Андрій Лунін, який, втім, не має багато шансів вийти на поле у сьогоднішньому матчі. Раніше тренер заявляв, що основним воротарем команди є Іван Куельяр, а Лунін може отримати свій шанс у Кубку Іспанії.

Нагадаємо, після переходу в Леганес на правах оренди з Реала Лунін ще не зіграв жодної хвилини.

Матч Леванте – Леганес розпочнеться о 19:30. Після 9 турів Леганес перебуває у зоні вильоту (18 позиція, 8 очок). Леванте на 8 місці (13 очок).

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Леванте - Леганес: Субота 27 жовтня 2018

Леванте
Матч завершено
2 : 0
Леганес
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Теги
Іспанія Українці за кордоном Андрій Лунін Андрій Лунін Леванте - Леганес Леганес Леганес
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