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Лунін дебютує за Леганес в стартовому складі проти Райо Вальєкано

30 жовтня 20:42 1032 Читать на русском
Лунін дебютує за Леганес в стартовому складі проти Райо Вальєкано
Андрій Лунін / ФК Леганес

Голкіпер Леганеса Андрій Лунін дебютує за нову команду в матчі 1/16 Кубка Іспанії проти Райо Вальєкано.

Головний тренер Леганеса Маурісіо Пеллегріно виставив українського воротаря Андрія Луніна в стартовому складі на матч 1/16 Кубка Короля проти Райо Вальєкано.

Склад Леганеса: Лунін, Ньйом, Омеруо, Сіовас, Карнеро, Гумбау, Весга, Ель Жар, Ролан, Ерасо, Ен-Несирі

Матч відбудеться о 21:30 за київським часом.

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Теги
Головне Іспанія Леганес Леганес Андрій Лунін Андрій Лунін Райо Вальєкано Райо Вальєкано Кубок Іспанії Кубок Іспанії 2018/19
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