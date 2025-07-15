Голкіпер Реала Андрій Лунін продовжує фігурувати в чутках про зміну клубу цього літа.

Черговим претендентом на 26-річного українця став Вільяреал, повідомив авторитетний інсайдер Маттео Моретто у ефірі DAZN.

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"Жовта субмарина" завершила минулий чемпіонат Іспанії на п'ятій сходинці і пробилася в ЛЧ. Втім, команда Марселіно пропустила аж 51 гол (10-11 місце за цим показником). Тренер постійно ротував голкіперів Дієго Конде та Жуніора Рейса, але жоден з них не міг похизуватися стабільністю.

У разі переходу Лунін отримає можливість виступити в ЛЧ, а головне – статус №1, чого наразі точно не може бути в Реалі. На радарах Вільяреала також перебуває досвідчений Пау Лопес з мексиканської Толуки.

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