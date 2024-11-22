25-річний українець потрапив до списку можливих трансферів Інтера, інформує ElNacional.

"Лунін не підозрював, що це відбувається": тренер Реала розповів про "змову" з Куртуа за спиною українця

Італійський клуб активно шукає потенційну заміну для Яна Зоммера. Лунін є одним з кандидатів на цю роль, хоча наразі не є головним варіантом для Інтера.

Основним претендентом є Алехандро Реміро з Реала Сосьєдад, якого підтримує головний тренер Інтера через його відмінну гру ногами та реакцію. Також в полі зору Інтера перебувають інші воротарі, серед яких Грегор Кобель із Боруссії Д та Діогу Кошта з Порту.

Нагадаємо, у поточному сезоні Лунін провів за Реал 5 матчів, в яких пропустив 8 голів (у двох іграх відстояв на нуль). Куртуа 23 жовтня отримав ушкодження привідного м'яза лівої ноги і оговтується від травми.

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