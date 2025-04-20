Лунін потрапив у кадр разом з Даніелем Карвахалем та Едером Мілітао, які відновлюються від травм. Футболісти взяли участь у рекламі сонцезахисного засобу Heliocare. На відео український голкіпер у футбольному стилі підказує бразильському захиснику як наносити крем на шкіру.

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Додамо, що Андрій Лунін нещодавно відновився від травми, якої він зазнав у матчі півфіналу Кубка Іспанії проти Реал Сосьєдада (4:4). Даніель Карвахаль травмував хрестоподібні зв'язки у жовтні 2024 року, Едер Мілітао зазнав рецидиву травми коліна у листопаді та вибув до кінця сезону.

Нагадаємо, у нинішньому сезоні український голкіпер провів 12 матчів, пропустив 19 голів. Його контракт з мадридцями розрахований до 2030 року.

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