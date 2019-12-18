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Лунін дебютує за Вальядолід у матчі Кубка Іспанії проти Толоси – українець потрапив до стартового складу

18:14 708 Читать на русском
Лунін дебютує за Вальядолід у матчі Кубка Іспанії проти Толоси – українець потрапив до стартового складу
Андрій Лунін / фото з відкритих джерел

Голкіпер збірної України нарешті дебютує за іспанську команду.

Наставник Вальядоліда Серхіо Гонсалес довірив українському голкіперу місце у воротах в матчі 1/64 фіналу Кубка Іспанії проти Толоси, інформує офіційний твіттер клубу.

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Для 20-річного воротаря цей матч стане дебютним у складі "пусели". Він на правах оренди перейшов у команду влітку цього року з мадридського Реала.

До слова, матч Толоса – Вальядолід розпочнеться о 19:00.

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