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Лунін потрапив у топ-40 номінантів на Golden Boy-2019

21:42 245 Читать на русском
Лунін потрапив у топ-40 номінантів на Golden Boy-2019
Андрій Лунін / ФК Вальядолід

Голкіпер Реала та збірної України Андрій Лунін став одним з претендентів на нагороду для найкращого молодого гравця світу.

У списку поряд з нашим воротарем фігурують імена таких зірок, як Джейдон Санчо, Жоау Феліш, Ніколо Дзаньйоло та Маттейс Де Лігт.

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Наразі список кандидатів скоротився до 40 осіб, які поборються за звання найкращого гравця віком до 21 року. У попередньому сезоні переможцем номінації став центральний захисник Маттейс Де Лігт, який захищає кольори Ювентуса та збірної Нідерландів.

Проголосувати за Луніна можна, перейшовши за цим посиланням.

Нагадаємо, що під час літнього трансферного вікна Лунін перебрався з Реала у Вальядолід на правах оренди. Однак голкіпер досі не дебютував за свій новий клуб у офіційних матчах.

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