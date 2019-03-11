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Лунін потрапив до символічної збірної 27-го туру Ла Ліги

14:51 408 Читать на русском
Лунін потрапив до символічної збірної 27-го туру Ла Ліги
Андрій Лунін / фото: Ла Ліга

Відразу два авторитетних видання високо оцінили гру голкіпера Леганеса Андрія Луніна.

46’ Сауль Ньїгес
 

Мадридська газета Marca включила українського воротаря в символічну збірну 27-го туру чемпіонату Іспанії, в якому його команда мінімально поступилася Атлетіко (0:1).

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Символічна збірна 27-го туру чемпіонату Іспанії за версією Marca:

Лунін (Леганес); Коста (Вільяреал), Хіменес (Атлетіко), Піке (Барселона), Альба (Барселона); Гранеро (Еспаньол), Ферран (Валенсія), Інуї Такасі (Алавес), Рауль Гарсія (Атлетік); Мата (Хетафе), Бен-Єддер (Севілья).

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Статистичний портал WhoScored також включив українця до списку найкращих гравців першості в минулому турі:

Відзначимо, що Лунін отримав можливість вийти в основі Леганеса через дискваліфікацію основного голкіпера команди Івана Куельяра. Андрій у матчі з Атлетіко відбив пенальті та здійснив кілька блискучих сейвів.

Теги
Іспанія Леганес Леганес Андрій Лунін Андрій Лунін Українці за кордоном Атлетіко - Леганес
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