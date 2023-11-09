Український воротар мадридського Реала Андрій Лунін потрапив до символічної команди тижня за підсумками 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів за версіями SofaScore та WhoScored.

Лунін – про відбитий пенальті у матчі Ліги чемпіонів: "Я у найкращому клубі світу"

24-річний голкіпер екстрено замінив Кепу Аррісабалагу, який відчув м'язовий дискомфорт на передматчевій розминці та став одним з героїв поєдинку проти Браги, двічі врятувавши Реал від вірного гола (парирував пенальті на початку гри і зреагував на удар впритул у доданий час). SofaScore оцінив гру українця у 8,2 бала, в той час як WhoScored поставив нашому земляку оцінку 8,5.

Нагадаємо, матч проти Браги став для Луніна третім у поточному сезоні, а відбитий одинадцятиметровий – сьомим з чотирнадцяти за час виступів в Іспанії.

Лунін допоміг Реалу достроково пробитись у плей-офф Ліги чемпіонів – українець взяв пенальті від Браги