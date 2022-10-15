Прес-служба мадридців опублікувала відео із сьогоднішнього тренування команди.

Реал – Барселона: Мадрид оголосив заявку на Ель Класіко – шанс життя для Луніна

Вже на перших кадрах Андрій Лунін страждає від Луки Модріча. Володар "Золотого м'яча-2018" не надто вдало обробив м'яч, але потім ефектно понабивав і потужно вліпив у сітку воріт українця. Партнери нагородили ветерана оваціями, а Лунін лише посміхнувся.

Додамо, що матч Реал – Барселона відбудеться вже 16 жовтня, початок о 17:15. Гранди мають по 22 очки і ділять першу сходинку, однак у каталонців значно краща різниця голів. Куртуа травмований, тому Лунін має шанс стати першим українцем, який зіграє в Ель Класіко.

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