Лунін посів п'яте місце у боротьбі за "Kopa Trophy-2019"

Воротар Реала Андрій Лунін, який виступає за Вальядолід на правах оренди, став одним з найкращих молодих футболістів 2019 року за версією France Football.

Володарем "Kopa Trophy-2019" став захисник Ювентуса Маттейс Де Лігт. У трійку також увійшли Джейдон Санчо (Борусія Дортмунд) і Жоау Феліш (Бенфіка/Атлетіко).

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20-річний голкіпер збірної України став п'ятим у голосуванні, інформує прес-служба Вальядоліда. Додамо, що Лунін минулого літа став переможцем чемпіонату світу U-20 у складі юнацької збірної України. Андрія визнали найкращим воротарем турніру.

Нагадаємо, Андрій Лунін проводить сезон-2019/20 у Вальядоліді на правах оренди з мадридського Реала. Однак українець досі не дебютував за свій клуб. Тренерський штаб незмінно довіряє у воротах Жорді Масіпу, а голкіпер збірної України сидить у запасі.

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