Лунін порівняв штрафні удари у виконанні Маліновського та Крооса

Голкіпер збірної України та іспанського Вальядоліда оцінив майстерність та рівень виконання стандартних положень Тоні Крооса та Руслана Маліновського.

"У кого в Реалі найкрутіший удар? Та у половини команди: ті ж Гарет Бейл, Марко Асенсіо. У Каріма Бензема чудово поставлений удар, чіткий.

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А якщо порівнювати хто краще б’є штрафні удари – Тоні Кроос чи Руслан Малиновський, то скажу так: на одному рівні хлопці", – розповів Лунін YouTube-проекту "Триндець".

Нагадаємо, український голкіпер, права на якого належать Реалу, сезон 2018/19 провів в оренді у Леганесі, однак зіграв за клуб лише 6 матчів. У нинішній кампанії за Вальядолід Лунін ще не дебютував.