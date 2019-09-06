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Лунін порівняв штрафні удари у виконанні Маліновського та Крооса

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Лунін порівняв штрафні удари у виконанні Маліновського та Крооса
Андрій Лунін / Фото ФК Реал

Голкіпер збірної України та іспанського Вальядоліда оцінив майстерність та рівень виконання стандартних положень Тоні Крооса та Руслана Маліновського.

"У кого в Реалі найкрутіший удар? Та у половини команди: ті ж Гарет Бейл, Марко Асенсіо. У Каріма Бензема чудово поставлений удар, чіткий.

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А якщо порівнювати хто краще б’є штрафні удари – Тоні Кроос чи Руслан Малиновський, то скажу так: на одному рівні хлопці", – розповів Лунін YouTube-проекту "Триндець".

Нагадаємо, український голкіпер, права на якого належать Реалу, сезон 2018/19 провів в оренді у Леганесі, однак зіграв за клуб лише 6 матчів. У нинішній кампанії за Вальядолід Лунін ще не дебютував.

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Теги
Іспанія Тоні Кроос Тоні Кроос Руслан Маліновський Руслан Маліновський Реал Мадрид Реал Мадрид Вальядолід Вальядолід Андрій Лунін Андрій Лунін
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