Лунін попрощався із Зорею

Вже екс-голкіпер Зорі Андрій Лунін попрощався з луганським клубом. Нагадаємо, 19-річний воротар підписав контракт з Реалом.

Андрій Лунін, який днями став гравцем Реала, попрощався зі своїм вже екс-клубом. Про це написав прес-аташе Зорі Павло Козирєв на своїй сторінці у Facebook.

Лунін і Реал: Мадрид розглядає три варіанти для кар'єри українського воротаря

"Ось ми і дожили до того дня, коли гравець Зорі перейшов в мадридський Реал. Те, що колись було для нас лише мрією, втілилося в життя. І з Манчестер Юнайтед свого часу зіграли, а тепер ось Реал.

До речі, сьогодні Андрій Лунін тепло попрощався з командою. Хлопці побажали Андрію успіхів у новому етапі його кар'єри. Вірю в потенціал цього хлопця. Він зможе скласти гідну конкуренцію найкращим голкіперам планети. Удачі тобі, Андрюха", – написав журналіст.

Дніпро отримає половину суми від переходу Луніна в Реал, – ЗМІ