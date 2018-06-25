Лунін попрощався із Зорею

Вже екс-голкіпер Зорі Андрій Лунін попрощався з луганським клубом. Нагадаємо, 19-річний воротар підписав контракт з Реалом.
Андрій Лунін, який днями став гравцем Реала, попрощався зі своїм вже екс-клубом. Про це написав прес-аташе Зорі Павло Козирєв на своїй сторінці у Facebook.
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"Ось ми і дожили до того дня, коли гравець Зорі перейшов в мадридський Реал. Те, що колись було для нас лише мрією, втілилося в життя. І з Манчестер Юнайтед свого часу зіграли, а тепер ось Реал.
До речі, сьогодні Андрій Лунін тепло попрощався з командою. Хлопці побажали Андрію успіхів у новому етапі його кар'єри. Вірю в потенціал цього хлопця. Він зможе скласти гідну конкуренцію найкращим голкіперам планети. Удачі тобі, Андрюха", – написав журналіст.
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