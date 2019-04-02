Лунін показав дива реакції на тренуванні Леганеса – відео дня

Український голкіпер Андрій Лунін добре показує себе на тренуваннях Леганеса.

Український голкіпер Леганеса Андрій Лунін завантажив відео з тренування своєї команди у соціальну мережу Instagram. У ньому воротар вдало парирує різноманітні удари партнерів, а також вдало діє на виходах.

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Нагадаємо, що Лунін виступає за "пепінерос" на правах оренди. Контракт футболіста належить мадридському Реалу. У поточному сезоні в активі 20-річного голкіпера 5 матчів за Леганес, де українець пропустив 3 голи, а також тричі залишив свої ворота "сухими".

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