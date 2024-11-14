Андрій Лунін у своєму Instagram поділився відео з тренування Реала. На ньому видно, як українець робить неймовірні сейви під час ударів Ендріка та Мбаппе під час двосторонньої гри.

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Нагадаємо, що Лунін отримав місце у стартовому складі мадридської команди через травму Тібо Куртуа. Поступово бельгійський воротар відновлюється після пошкодження, і очікується, що Куртуа розпочне тренування з основною командою Реала одразу після міжнародної паузи.

До слова, український воротар провів у цьому сезоні за "вершкових" п'ять матчів. У двох іграх Луніну вдалося зберегти свої ворота "сухими". А в останньому матчі проти Осасуни українець ще й оформив асист.

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