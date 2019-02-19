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Лунін похизувався новим іміджем – фото дня

10:35 781 Читать на русском
Лунін похизувався новим іміджем – фото дня
Андрій Лунін / фото: О. Осипов

Голкіпер Леганеса та збірної України Андрій Лунін, контракт якого належить Реалу, вирішив оновити зачіску.

20-річний українець у Instagram опублікував світлину нової зачіски. Андрій вирішив трохи змінити зачіску. На лівому боці голови Луніна з'явилося дві виголені смужки.

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До слова, у поточному сезоні воротар зіграв у складі Леганеса 4 матчі у всіх турнірах, в яких він пропустив 2 м'ячі й тричі залишав свої ворота недоторканими.

Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Українці за кордоном Леганес Леганес Андрій Лунін Андрій Лунін
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