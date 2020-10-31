Лунін похизувався ефектними сейвами на тренуванні Реала – українець впорався з ударами зіркових партнерів
09:18 - Читать на русском
Голкіпер Реала Андрій Лунін провів тренування у складі мадридського клубу.
На тренуванні мадридці відпрацьовували дальні удари, а воротарі по черзі захищали ворота.
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Лунін прекрасно впорався зі своїм завданням, коли спочатку відбив потужний удар Модріча, а потім здійснив ефектний сейв після удару Мілітао у самісіньку дев'ятку, чим поділився у своєму Instagram.
Нагадаємо, Реал проведе матч 8-го туру Ла Ліги проти Уески вже сьогодні, початок матчу о 15:00.
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