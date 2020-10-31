На тренуванні мадридці відпрацьовували дальні удари, а воротарі по черзі захищали ворота.

Нічия з Борусією М на смак нагадує перемогу, – Лунін

Лунін прекрасно впорався зі своїм завданням, коли спочатку відбив потужний удар Модріча, а потім здійснив ефектний сейв після удару Мілітао у самісіньку дев'ятку, чим поділився у своєму Instagram.

Нагадаємо, Реал проведе матч 8-го туру Ла Ліги проти Уески вже сьогодні, початок матчу о 15:00.

Борусія М – Реал: "жеребці" – на одному рівні з Шахтарем, слабкий захист німців і чемпіонський характер "бланкос"