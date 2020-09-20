"Я можу гарантувати свою відданість, дисципліну, жертовність, наполегливість, працю та товариськість, аби відповідати клубу, мета якого – досягнути вершин та перемагати у всіх змаганнях.

Лунін вперше потрапив до заявки Реала на матч Ла Ліги

Протягом кількох наступних днів мої завдання на день зрозумілі: робота, робота і робота, і я намагатимусь зробити все, що в моїх силах", – наводить слова Луніна Mundo Deportivo з посиланням на EFE.

Окрім цього, Андрій подякував Леганесу, Вальядоліду та Ов'єдо за незабутні часи, де зміг розвиватись як професіонально, так і як особистість. До слова, Лунін вперше у своїй кар'єрі потрапив до заявки Реала на матч чемпіонату Іспанії.

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