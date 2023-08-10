Наваррете відповів на публікацію одного з уболівальників у своєму Твіттері. Фанат Реала написав: "А що, якщо Куртуа не повернеться на свій колишній рівень? Просто потрібно довіритися Луніну, він стане одним із найкращих до моменту повернення Куртуа. І нам не доведеться витрачатися ще на одного воротаря, якщо він піде".

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"Важко про це говорити, Андрій щиро подобається мені як людина. Але НІХТО в клубі не вірить, що Лунін коли-небудь стане одним із найкращих. І для протоколу: я теж. Не думаю, що це воротар рівня Реала", – відповів Наваррете.