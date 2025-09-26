Лунін почув вердикт від Алонсо на мадридське дербі
Мадридський Реал визначився зі списком гравців на матч 7-го туру чемпіонату Іспанії проти Атлетіко.
Хабі Алонсо заявив на мадридське дербі 23 гравців, повідомляє прес-служба Реала. У список зокрема потрапив український воротар Андрій Лунін. Втім, "вершкові" не зможуть розраховувати на Трента Александера-Арнольда, Антоніо Рюдігера та Ферлана Менді.
Голкіпери: Куртуа, Лунін, Серхіо Местре.
Захисники: Карвахаль, Мілітао, Алаба, Рауль Асенсіо, Каррерас, Фран Гарсія, Хьойсен.
Півзахисники: Беллінгем, Камавінга, Вальверде, Чуамені, Арда Гюлер, Себальйос.
Нападники: Вінісіус, Ендрік, Мбаппе, Родріго, Гонсало Гарсія, Браїм Діас, Мастантуоно.
Нагадаємо, гра Атлетіко – Реал Мадрид відбудеться уже завтра, 27 вересня, початок о 17:15 за київським часом.
