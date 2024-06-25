Представник "вершкових" розпочинав Євро у статусі основного воротаря збірної України, однак провалив матч проти Румунії (0:3) і поступився місцем Анатолію Трубіну.

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Втім, Реал зберігає повну довіру до Луніна, стверджує DefensaCentral. Після невдалого виступу Флорентіно Перес, директори клубу та Карло Анчелотті надіслали Андрію повідомлення зі словами підтримки. Мадридці досі хочуть зберегти воротаря, залишаючи на столі контракт до 2029 року.

Після завершення Євро Реал планує провести зустріч з агентом Жорже Мендешем і ухвалити фінальне рішення. Якщо Лунін відмовиться продовжувати угоду, то йому будуть шукати новий клуб. Тут на сцені з'являється Арсенал. За даними тої-таки DefensaCentral, лондонці будуть готові зробити пропозицію щодо 25-річного воротаря, якщо він вийде на ринок.

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