Лише двоє гравців Реала не зможуть допомогти своїй команді в матчі-відповіді Ліги чемпіонів з Арсеналом.

У понеділок, 14 квітня, Реал тренувався у Вальдебебасі, щоб підготуватися до матчу-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів з Арсеналом. Як інформує Marca, у складі "бланкос" були відсутні тільки двоє гравців – Андрій Лунін та Ферлан Менді.

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Дані Себальйос продовжує прогресувати, і вихід у стартовому складі на матч з Арсеналом цілком можливий, попри очевидну втрату ритму після півторамісячної відсутності на полі. Проти Алавеса Дані вийшов на поле на останні кілька хвилин.

На тренуванні футболісти Реала виконували відновлювальні вправи після гри з Алавесом, рондо, а також вправи на володіння м'ячем і пресинг.

Реал поступився Арсеналу в Лондоні з рахунком 0:3. Матч-відповідь відбудеться в середу, 16 квітня.

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