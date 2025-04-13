Головний тренер Реала Карло Анчелотті обрав футболістів, які зіграють з Алавесом у 32 турі Ла Ліги.

Тренерський штаб "вершкових" включив до заявки 21 гравця на черговий матчі в Ла Лізі. До складу Реала повернувся ключовий у поточному сезоні півзахисник Дані Себальйос.

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Карло Анчелотті не зможе розраховувати на чотирьох футболістів. Андрій Лунін, Дані Карвахаль, Едер Мілітао та Ферлан Менді досі не відновилися після травм. Українець, до слова, пропускає третій матч поспіль. Лунін не потрапляв до заявки на гру з Валенсією та Арсеналом в ЛЧ.

Нагадаємо, Реал зіграє з Алавесом 13 квітня. Стартовий свисток пролунає о 17:15.