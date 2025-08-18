Тренерський штаб Реала визначився із заявкою на матч першого туру проти Осасуни в Ла Лізі.

Хабі Алонсо матчем проти Осасуни дебютує на чолі Реала в рамках чемпіонату Іспанії. На цю зустріч наставник викликав 22 гравців, повідомляє прес-служба "вершкових".

Реал запропонував Арсеналу божевільний обмін зірками – Артета дав однозначну відповідь

Андрій Лунін потрапив до заявки Реала, як і Тібо Куртуа. Хабі Алонсо не зможе розраховувати на Джуда Беллінгема, Едуардо Камавінга, Ендріка, Ферлана Менді. Усі четверо травмовані. Щодо Антоніо Рюдігера, він не зіграє через дискваліфікацію.

Матч Реала та Осасуни запланований на вівторок, 19 серпня. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Атлетіко сенсаційно програв Еспаньйолу, Атлетік у матчі зі скасованим голом і пенальті перестріляв Севілью