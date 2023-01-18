Наставник "вершкових" заздалегідь повідомив, що у завтрашньому матчі 1/8 фіналу Кубка Іспанії проти Вільяреала з перших хвилин вийде Тібо Куртуа, а Андрій Лунін залишиться в запасі.

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У минулому сезоні така ситуація нікого б не здивувала. Лунін отримував шанси у кубкових поєдинках проти другорядних команд, але на першого ж серйозного суперника у основу повертався Куртуа (Реал однаково програв Атлетіку на стадії чвертьфіналу). Нинішня кампанія мала б підвищити статус українця в очах Анчелотті. Лунін якісно підміняв травмованого конкурента у першій половині сезону, а також відстояв на "нуль" матч 1/16 Кубка проти Касереньйо.

Втім, Анчелотті не змінив свого підходу, чим неабияк розчарував Андрія, стверджує Relevo. 23-річний українець сам дізнався про вихід Куртуа лише з прес-конференції, хоча сподівався отримати шанс у грі проти Вільяреала. Минулого літа Лунін погодився затриматися у Реалі, але безнадійна конкуренція з Тібо може змусити його покинути Сантьяго Бернабеу бодай на правах оренди.

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