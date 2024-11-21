Наблизився момент, до якого українець мав би бути готовим. Тібо Куртуа відновився після травми й невдовзі займе місце у воротах команди, тож Луніну доведеться знову сісти в запас.

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За інформацією DefensaCentral, Анчелотті вирішив, що в Лізі чемпіонів проти Ліверпуля (27 листопада) точно гратиме Куртуа, щодо гри з Леганесом (24 листопада) у Ла Лізі ще належить ухвалити остаточне рішення.

Водночас видання стверджує, що італійський фахівець уже провів відповідну розмову з Луніним, відзначивши його хорошу гру. "Мені боляче, в останніх матчах ти був чудовим", – нібито сказав Анчелотті.

Відзначимо, що в нинішньому сезоні український голкіпер встиг зіграти за Реал 5 матчів у всіх турнірах поки Тібо Курута був відсутній через пошкодження.

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