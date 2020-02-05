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Лунін: Після відбитого пенальті проти Альбасете залишились двоякі враження

13:06 267 Читать на русском
Лунін: Після відбитого пенальті проти Альбасете залишились двоякі враження
Зозуля та Лунін / Твіттер Сегунди

Гокіпер Ов'єдо Андрій Лунін поділився враженнями від перемоги над Альбасете (3:1), за який виступає Роман Зозуля.

"Команда дуже тішилась цій перемозі. Вона нам була необхідна, особливо вдома, при майже повних трибунах.

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Сподіваюся, що це буде переломний момент. Гарна була перемога. Щодо пенальті, який мені вдалося відбити – добре, але суперник все одно забив. Тому залишились двоякі враження... Якщо відбив, то треба вже так це робити, щоб не добили", – підкреслив Лунін в коментарі Футбол NEWS.

Нагадаємо, "позначку" у ворота Ов'єдо заробив саме Роман Зозуля, однак удар виконував інший гравець Альбасете – Педро.

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Теги
Роман Зозуля Роман Зозуля Іспанія Ов'єдо Ов'єдо Андрій Лунін Андрій Лунін Сегунда Українці за кордоном
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