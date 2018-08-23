Лунін підвищить конкурентоздатність, – тренер Леганеса Пеллегріно

Головний тренер Леганеса Маурісіо Пеллегріно прокоментував можливий перехід до складу "пепінерос" воротаря мадридського Реала Андрія Луніна.

Керманич клубу з передмістя Мадрида підтвердив можливість підписання українця, повідомляє Europapress.es.

"Леганес? Це все чутки, Андрій – гравець Реала", – дівчина Луніна прокоментувала чутки про оренду голкіпера

"Підписання Луніна – це хороша можливість, як і багато інших на ринку, але не думаю, що все вирішиться сьогодні, хоча я б вітав такий крок. Куельяру (основний воротар Леганеса – Футбол 24) буде важко піти. Так мені повідомило керівництво клубу й ми вже поговорили з ним про це. Він був гравцем основи минулого року і я обрав його основним на матч із Атлетіком. Якщо прийде ще один голкіпер, то з'явиться конкуренція, що зробить нас сильнішими", – сказав Пеллегріно.

Напередодні стало відомо, що Андрій Лунін дуже близький до трансферу в Леганес. Боси Реала нібито вже дали згоду на його оренду.