Український воротар Реала Андрій Лунін закликав своїх партнерів у Реалі не зациклюватись на поразці від Шахтаря (2:3).

"Вчора сезон ще не закінчився. Сьогодні настав час піднятися і наполегливо тренуватися. На цих вихідних у нас черговий надважливий матч в Ла Лізі. Вперед, команда!" – написав Лунін в Instagram.

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21-річний українець провів поєдинок проти Шахтаря на лаві запасних Реала, ворота мадридців захищав Тібо Куртуа, який відіграв ненайкращий матч у своїй кар'єрі.

Нагадаємо, вже 24 жовтня Реал завітає у гості до свого найпринциповішого суперника – Барселони. Початок зустрічі запланований на 17:00.

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