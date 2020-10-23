Лунін підбадьорив Реал після фіаско проти Шахтаря
Український воротар Реала Андрій Лунін закликав своїх партнерів у Реалі не зациклюватись на поразці від Шахтаря (2:3).
"Вчора сезон ще не закінчився. Сьогодні настав час піднятися і наполегливо тренуватися. На цих вихідних у нас черговий надважливий матч в Ла Лізі. Вперед, команда!" – написав Лунін в Instagram.
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21-річний українець провів поєдинок проти Шахтаря на лаві запасних Реала, ворота мадридців захищав Тібо Куртуа, який відіграв ненайкращий матч у своїй кар'єрі.
Нагадаємо, вже 24 жовтня Реал завітає у гості до свого найпринциповішого суперника – Барселони. Початок зустрічі запланований на 17:00.
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