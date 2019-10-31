Лунін перевтілився заради Хелловіну

Воротар іспанського Вальядоліда поділився з уболівальниками фото святкування "Вечора усіх святих".

Голкіпер збірної України Андрій Лунін також долучився до святкування Хелловіна і виклав на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram фото у тематичному костюмі.

Нагадаємо, Лунін, який належить мадридському Реалу, продовжує сидіти на лаві запасних в оренді у Вальядоліда. Українець досі не провів за клуб жодної хвилини. Тренер обіцяє Андрію участь у Кубку Іспанії, який для клубів Прімери стартує лише в грудні.

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