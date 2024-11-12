Пеп повторив антирекорд, МЮ вказав на двері найкращому

Найпомітніша подія англійського вікенду – це четверта поспіль поразка Ман Сіті (у чемпіонаті, щоправда, "лише" друга). І якщо виліт з Кубка ліги ніхто не сприймав серйозно, а невдачу у Борнмуті ще можна було списати на нещасний випадок, то ось лісабонський розгром і свіже фіаско проти Брайтона виправдати бодай чимось вже не вийде. Команда Пепа у явному піке, про наближення якого автор цих рядків попереджав ще у вересні. Вже тоді відчувалося, що чемпіони ситі по горло конвеєром безперервних матчів, кожен з яких потрібно вигравати – бо статус зобов’язує. Тоді ж зламався Родрі – новий володар "Золотого м’яча". Як показала практика, цей скромний іспанець виявився основоположною деталлю механізму. Без нього чемпіонську машину ніяк не вдається запустити…

Highlights from our defeat to Brighton in the @premierleague pic.twitter.com/IT3a7Rwgug — Manchester City (@ManCity) November 9, 2024

У феноменальній тренерській кар’єрі Гвардіоли такий колапс трапився лише вдруге. Дев’ять років тому він програв чотири матчі поспіль із Баварією і, як відомо, невдовзі покинув Мюнхен. Такий сценарій може повторитися і в Манчестері – каталонець дав цьому клубу все, що міг. І навіть більше. Зараз визнає сам: "Люди втомилися від нашого домінування. Ймовірно, в АПЛ буде інший чемпіон". Наразі занадто рано списувати Сіті. Ще нічого не програно (крім Кубка ліги). Проте життєво важливо якомога раніше покінчити з цією депресивною кризою ідей.

Свою зону турбулентности намагається подолати і Арсенал. "Каноніри" втратили очки у четвертому турі поспіль, хоча й відбулося довгоочікуване повернення на поле Мартіна Едегора. Норвежець навіть розкішний асист на Мартінеллі виконав, після чого Арсенал повів у рахунку на Стемфорд Брідж. Але щастя гостей тривало лише десять хвилин. До всіх кадрових та ігрових проблем, Артету переслідує ще й нефарт. На 90+6 хвилині "каноніри" могли вирвати перемогу, проте простріл Меріно не зуміли переправити у порожні ворота аж троє його партнерів, змусивши свого тренера валятися по газону від розпачу.

Усі ці невдачі конкурентів із задоволенням капіталізує Ліверпуль. Слот дуже легко переграв Емері – Астон Вілла не показала на Енфілді практично нічого. Та й взагалі складалося враження, що після голу Дарвіна (нарешті він влучив!) господарі бавилися з "вілланами" в "кішки-мишки". А коли набридло, однією блискавичною контратакою прибили до землі. Якщо Салах на швидкості, маючи оперативний простір, мчить до воріт – це у 9 випадках з 10 закінчується голом. Таким чином Ліверпуль вже на 5 очок випереджає Сіті, а Арсенал – на цілих 9!

АПЛ, турнірна таблиця: Ман Сіті відпустив Ліверпуль у відрив, Челсі та Арсенал у топ-4, Іпсвіч вирвався з зони вильоту

МЮ пожинає плоди довгоочікуваної відставки Еріка Тен Хага. Позбувшись задушливого нідерландця, команда задихала на повні груди і нарешті почала давати результат – ще до приїзду Рубена Аморіма. Розбомбила Лестер у Кубку ліги, здобула першу перемогу в ЛЄ та взяла чотири очки в двох турах АПЛ. І все це під керівництвом "в.о." – легендарного в минулому бомбардира клубу Руда ван Ністелроя. Трибуни Олд Траффорд його просто обожнюють. Навіть Пол Скоулз почав вагатися: "Ми отримали чудового нового тренера. Навіщо нам Аморім? Хто це?" Але наступного дня після другого розгрому Лестера (3:0) Юнайтед віддячив ван Ністелрою… відставкою. У штабі новоспеченого наставника з Португалії місця для Руда не знайшлося. Можливо, так справді буде краще. Внутрішні суперечки та взаємні ревнощі не пішли б на користь нікому. Дебют Аморіма трапиться після "тижня збірних" – МЮ поїде в гості до Іпсвіча.

Ruud van Nistelrooy and three first-team coaches have departed the club with our best wishes for the future.



Thank you for your unwavering commitment to United ️#MUFC — Manchester United (@ManUtd) November 11, 2024

Битва за Скудетто виходить на новий рівень

Завжди якось сумно та прикро спостерігати за агонією тренерів, доля яких уже вирішена, а рятувати становище занадто пізно. Так сталося і з Іваном Юрічем. Рома заслужено пропустила першою, але Ель-Шаараві повернув її у гру на 63-ій хвилині, зрівнявши рахунок. Хорватський тренер радів у той момент, як дитина. Віра в перемогу на мить повернулася до нього, а там, гляди, може й кредит довіри був би знову продовжений. Та безжальний Рікардо Орсоліні вже за три хвилини знову вивів Болонью вперед, забивши у четвертому турі поспіль. І цей гол виявився переломним. За Юріча до останнього патрона бився хіба що Ель-Шаараві, який під завісу оформив дубль. Та все ж поразка і блискавичне прощання з хорватом. Минає лише третій місяць нового сезону, а Довбик отримає вже третього наставника – знову доведеться звикати до нових вимог. Гру з Болоньєю наш форвард, ніде правди діти, провалив, а видання iIRomanista нагородило Артема дошкульною фразою: "Його гра – це фільм, який ми вже бачили багато разів".

Чудову роботу у Наполі проводить Антоніо Конте. Дуже показовий момент – як команда реагує на невдачі. Пригадуєте, у першому турі неаполітанці несподівано влетіли Вероні 0:3? Через тиждень "адзуррі" вже святкували перемогу з аналогічним рахунком над Болоньєю, а потім здобули ще сім перемог, розбавлених нічиєю у Турині з Ювентусом. Другого несподіваного ляпаса Наполі зазнав у позаминулому турі – від Аталанти. Конте не дозволив підопічним спіймати стан гроггі, підібрав правильні слова, тож у центральному поєдинку неділі "партенопеї" були абсолютно конкурентними проти Інтера і навіть забили першими. Ключовий момент гри відбувся на 74-ій хвилині, коли Чалханоглу не зумів реалізувати пенальті. Після цього активніше в атаці стали грати саме гості.

Нічия на Джузеппе Меацца більше влаштувала, звісно, Неаполь – команда зберегла за собою першу сходинку. Але в стратегічному плані від цього балу зиску мало. Окрім Інтера впритул наблизилися Аталанта, Фіорентина, Лаціо та Юве, які синхронно виграли свої матчі. Особливо ефектно перемогли "фіалки" – це вже шоста звитяга поспіль для клубу, який у минулому сезоні був лише восьмим. Хет-триком у воротах Верони розписався Мойзе Кін, а один із цих голів він забив після безпосереднього пасу свого голкіпера Давіда Де Хеа. Такої інтриги в боротьбі за Скудетто не було вже дуже давно.

Серія А, турнірна таблиця: Наполі з Інтером підпустили конкурентів, Мілан та Рома продовжують відставати

До когорти претендентів на чемпіонство ще наразі має шанси приєднатися Мілан. Але результати "россонері" залишаються дуже нестабільними. Команда Фонсеки спроможна впоратися з Інтером і Реалом, але втрачає очки на Сардинії. Поєдинок із Кальярі став великою насолодою для нейтральних уболівальників. Шість голів на будь-який смак, два дублі, гойдалки в рахунку – повели господарі, потім Мілан двічі виходив вперед, але команда Давіде Ніколи щоразу відігравалась. Злим генієм для наставника "россонері" став Габріеле Дзаппа, який під завісу матчу позбавив фаворита перемоги ефектним ударом з льоту під поперечку. Ох-х!

pic.twitter.com/rJESu5ZCHD — Serie A Out of Context (@CalcioNoContext) November 11, 2024

Лунін засмучує Барсу

Нарешті ми дочекались моменту, коли Андрій Лунін не просто відіграв "на нуль", але й став героєм своєї команди та фігурантом компліментарної лексики фанатів і преси. Все просто – при рахунку 2:0 українець швидко вибив м’яч у поле, прямісінько на хід Вінісіусу, який закотив третій гол у ворота Осасуни. Цей успіх набуває просто-таки легендарних обрисів, якщо зануритися в історію. Адже попередній асист голкіпера Реала у Ла Лізі датований далеким 1993 роком і належить Пако Буйо. Навіть зірковому Ікеру Касільясу, який стояв у воротах Королівського клубу упродовж довгих 17 років, такий трюк не вдався ні разу!

Розгром Оси на тлі поразки Барселони повертає Мадрид у щільну чемпіонську гонку. Відставання від першої сходинки скоротилося до шести балів, а в запасі команди Анчелотті є відкладений матч проти останньої команди чемпіонату – Валенсії, яка, до того ж, ще нескоро оговтається від трагічних подій у своєму місті. Однак за такий стратегічний прорив Реал знову змушений платити гравцями. Лазарет на деякий час поповнили Лукас Васкес і Родріго, а Мілітао взагалі вилетів до кінця сезону – "хрести".

Барсу пограбували у Басконії. Вперше у сезоні команда Фліка не спромоглася забити жодного м’яча. Точніше, вона забила, але дивовижно брутальний баг системи VAR позбавив Лєвандовскі абсолютно легального 15-го голу в Ла Лізі. Звісно, якби "кулес" повели у рахунку, гра потекла би зовсім іншим руслом – у цьому важко не погодитися з наставником Барси. Однак цинічна крадіжка бездушною залізякою з окуляром, відсутність травмованого Ямала (як же багато означає для команди цей 17-річний феномен), а також грамотний, організований опір господарів (віддаємо належне Іманолю Альгуасілю) призвели до другої поразки в чемпіонаті (і третьої в усіх турнірах).

Ла Ліга, турнірна таблиця: Реал скоротив відставання від Барселони, колишній клуб Яремчука на самому дні

Після ганьби в ЛЧ Жирона без Циганкова зуміла приємно здивувати, здолавши на виїзді непростий Хетафе. Так, клуб із передмістя Мадрида перебуває у зоні вильоту, але при цьому його захист пропускає вкрай неохоче – на рівні Реала та Барси. Жирона забила лише один м’яч, проте цього вистачило, щоб піднятися в першу десятку таблиці.

Байєр розвалюється, Баварія міцніє, Салах для бідних

А Байєр таки "все"! Команда Алонсо не виграє три тури поспіль, тож закономірно випала за межі першої трійки. Нічиї з Вердером чи Штутгартом видаються не такими й поганими, якщо врахувати, що Байєр підписував мир і з абсолютними невдахами. Пам’ятаєте, місяць тому "фармацевти" розгубили перевагу в два м’ячі над Хольштайном? Свіжа нічия на полі Бохума, який у попередніх дев’яти турах набрав лише одне очко, – з тієї ж опери. Чемпіонський проект розвалюється на очах: Алонсо продовжують наполегливо сватати у топ-клуби, придивляються і до лідерів команди. Сумна доля типового середняка, якому вдалося стати каліфом на годину.

Ще гірші справи у Борусії Дортмунд – команда Шахіна знову програла на виїзді, цього разу Майнцу. Одне очко в п’яти матчах – гірше на чужому полі виступає тільки Бохум (п’ять поразок). Дивовижне затьмарення не дозволяє фіналісту ЛЧ-2024 піднятися вище сьомої сходинки і може стати підставою для кардинальних кадрових висновків від керівництва клубу. Тим паче, якраз пішла перша хвиля тренерських відставок. Після нічиєї з Аугсбургом на двері вказали нашому недавньому знайомому Пеллегріно Матараццо – Хоффенхайм застряг біля зони вильоту. І перемога над Динамо в ЛЄ тренера не врятувала.

Журбинку спіймав і розхвалений нами РБ. Після поразки у Дортмунді "бики" не зуміли впоратися з іншою Борусією – 0:0. Це все – на користь багатих, себто Баварії. Мюнхен теж відчув певні проблеми під час візиту у Гамбург, але все ж дотиснув упертий Санкт-Паулі і відривається від конкурентів. РБ відстає вже на 5 очок, Байєр – на цілих 9.

Бундесліга, турнірна таблиця: Баварія продовжує лідирувати, Байєр у топ-4, Борусія Д поза зоною єврокубків

Щоправда, на сцені з’явився новий гравець – Айнтрахт. Франкфурт у неділю дуже красиво перестріляв на виїзді Штутгарт (3:2) і закріпився на третій сходинці. Знову фантастичний перформанс видав єгиптянин Мармуш – гол+пас. Цей форвард вміє практично усе – швабам, наприклад, ефектно поклав штрафним ударом метрів із 25. Реалам-ліверпулям варто поквапитися із трансфером. Наразі Омара оцінюють у 40 млн, але ще вчора його реальна вартість була більшою, не кажучи вже про те, якою вона буде завтра.

P.S. Цього разу ваш автор впевнено реабілітувався за попередні поразки, абсолютно точно вгадавши рахунки матчів Ліверпуля, Челсі та Інтера. Перемагаю Юрія Пермінова – 9:2, а Віктора Бурдельного – 9:3. Загальний баланс тепер такий: +7=2-17, 100:106 на користь читачів.

Конкурс прогнозів

Чемпіоном тижня оголошується львів’янин Мирослав Костирко, який дуже впевнено дійшов до фінішу, набравши 399 очок! На п’єдесталі – винятково знайомі обличчя мастодонтів нашого чемпіонату. "Срібло" відходить Анатолію Плохотнюку із міста Роздільна, що в Одеській області – 373 бали. "Бронза" – в Олександра Іваніцького з Ковеля (371 очко). Стільки ж набрав учасник Vadim Vadim, але в нього на три точні результати менше.

Топ-10 прогнозувальників тижня

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