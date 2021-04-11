"Чи не обговорювали ми з Рамосом його нереалізовані пенальті у ворота Швейцарії, які могли б врятувати збірну України? Якась розмова була.

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Я вже не пам'ятаю. Жартували щось на цю тему. Перед кожною грою ми стабільно залишаємося на десять хвилин. Рамос б'є по воротах, і я залишаюся з ним. Це у нас таке тренування. І щось ми жартували.

У нього була серія з тридцяти ударів без промахів, але прийшов момент, коли він двічі поспіль не забив. Зараз Серхіо знову почав забивати", – сказав Лунін в інтерв'ю Meta Ratings.

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Нагадаємо, у листопадовому матчі 5-го туру групового етапу Ліги націй між Іспанією та Швейцарією Рамос не зумів реалізувати два пенальті, перервавши серію з 25-ти точних ударів з одинадцятиметрових.

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