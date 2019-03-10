Лунін парирував четвертий пенальті поспіль у складі трьох різних клубів

Пенальті в матчі 27-го туру з Атлетіко став для воротаря Леганеса Андрія Луніна 4-м, який він відбив у професіональній кар'єрі.

Лунін у вчорашньому матчі зумів відбити удар півзахисника "матрацників" Сауля з 11-метрової позначки, хоч і хавбеку вдалося першим зіграти на добиванні.

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Цей пенальті став четвертим поспіль, який відбив український голкіпер. Ще у складі Дніпра він не дав відзначитись Марлосу, виступаючи за Зорю, відбив удар Ореста Кузика, а в складі Леганеса в матчі 1/8 фіналу Кубка Іспанії зумів переграти Бебе з Райо Вальєкано.

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