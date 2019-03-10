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Лунін парирував четвертий пенальті поспіль у складі трьох різних клубів

15:08 483 Читать на русском
Лунін парирував четвертий пенальті поспіль у складі трьох різних клубів
Андрій Лунін / фото із соцмереж

Пенальті в матчі 27-го туру з Атлетіко став для воротаря Леганеса Андрія Луніна 4-м, який він відбив у професіональній кар'єрі.

46’ Сауль Ньїгес
 

Лунін у вчорашньому матчі зумів відбити удар півзахисника "матрацників" Сауля з 11-метрової позначки, хоч і хавбеку вдалося першим зіграти на добиванні.

Атлетіко – Леганес – 1:0 – відео гола та огляд матчу, у якому Лунін парирував пенальті та здійснив суперсейв

Цей пенальті став четвертим поспіль, який відбив український голкіпер. Ще у складі Дніпра він не дав відзначитись Марлосу, виступаючи за Зорю, відбив удар Ореста Кузика, а в складі Леганеса в матчі 1/8 фіналу Кубка Іспанії зумів переграти Бебе з Райо Вальєкано.

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Теги
Іспанія Леганес Леганес Андрій Лунін Андрій Лунін Українці за кордоном Атлетіко - Леганес
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